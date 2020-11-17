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Задания 9. Эксель

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1
Задание 9 № 27406

Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев.

Задание 9

Найдите разность между максимальным значением температуры и её средним арифметическим значением. В ответе запишите только целую часть получившегося числа.

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2021 по информатике.
Решение · · Курс 80 баллов ·
2
Задание 9 № 27517

Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев.

Задание 9

Найдите разность между максимальным значением температуры и её средним арифметическим значением. В ответе запишите только целую часть получившегося числа.

Решение · · Курс 80 баллов ·
3
Задание 9 № 27518

Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев.

Задание 9

Найдите разность между минимальным значением температуры и её средним арифметическим значением. Ответ округлите до целого числа.

Решение · · Курс 80 баллов ·
4
Задание 9 № 27519

Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев.

Задание 9

Сколько раз встречалась температура, равная округленному до десятых среднему арифметическому значению всех чисел в таблице?

Решение · · Курс 80 баллов ·
5
Задание 9 № 27520

Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев.

Задание 9

Сколько раз встречалась температура, которая равна максимальному значению?

Решение · · Курс 80 баллов ·

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