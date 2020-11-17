Найдите разность между максимальным значением температуры и её средним арифметическим значением. В ответе запишите только целую часть получившегося числа.

Для поиска максимального значения температуры воспользуемся формулой =МАКС(B2:Y92) в ячейке Z2. Максимальное значения температуры равно 38,0. Теперь в ячейке Z3 с помощью формулы =СРЗНАЧ(B2:Y92) найдём среднее арифметическое значение всех измерений — 23,7. Теперь найдём разность в ячейке Z4 с помощью формулы =Z2–Z3: 38,0 − 23,7 = 14,3. Тогда ответ — 14.

Ответ: 14.